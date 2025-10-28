Barcelona presenta un plan para impulsar y fortalecer el uso del catalán en Nou Barris

Archivo - Los vecinos del distrito de Nou Barris reunidos en la plaza de la Seu del districte de Nou Barris durante una concentración por el feminicidio de la madrugada del 30 de julio en el barrio de Nou Barris, 31 de julio de 2023, en Barcelona, Catalun - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este martes en el Plenario del distrito de Nou Barris el 'Pla d'acció del Govern per impulsar i enfortir el català a Nou Barris', una iniciativa con 4 acciones "inmediatas", entre ellas la puesta en marcha de una mesa de trabajo para impulsar y fortalecer el catalán.

En un comunicado, el consistorio ha detallado que la mesa actuará como "eje vertebrador" de la política lingüística en el distrito y será el principal espacio de trabajo de la materia con representación del gobierno municipal, entidades sociales y culturales, asociaciones juveniles, escuelas y equipos deportivos y los grupos políticos que quieran sumarse.

También será la encargada de coordinar e impulsar las políticas relacionadas con la promoción del catalán, como las 68 acciones del Pacte Nacional per la Llengua.

Las otras acciones directas son velar por la presencia "plena y transversal" del catalán en la comunicación institucional, instar que el Consorcio de Educación de Barcelona considere Nou Barris un distrito prioritario en impulso de la lengua e instar al Pla de Barris municipal que incorpore una cláusula lingüística para promoverla.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha subrayado el compromiso municipal con la "promoción y defensa del catalán como lengua de cohesión social" y ha señalado, textualmente, que es una cuestión de derechos.