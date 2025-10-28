Barcelona presenta un plan para impulsar y fortalecer el uso del catalán en Nou Barris

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este martes en el Plenario del distrito de Nou Barris el 'Pla d'acció del Govern per impulsar i enfortir el català a Nou Barris', una iniciativa con 4 acciones "inmediatas", entre ellas la puesta en marcha de una mesa de trabajo para impulsar y fortalecer el catalán.
En un comunicado, el consistorio ha detallado que la mesa actuará como "eje vertebrador" de la política lingüística en el distrito y será el principal espacio de trabajo de la materia con representación del gobierno municipal, entidades sociales y culturales, asociaciones juveniles, escuelas y equipos deportivos y los grupos políticos que quieran sumarse.
También será la encargada de coordinar e impulsar las políticas relacionadas con la promoción del catalán, como las 68 acciones del Pacte Nacional per la Llengua.
Las otras acciones directas son velar por la presencia "plena y transversal" del catalán en la comunicación institucional, instar que el Consorcio de Educación de Barcelona considere Nou Barris un distrito prioritario en impulso de la lengua e instar al Pla de Barris municipal que incorpore una cláusula lingüística para promoverla.
El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha subrayado el compromiso municipal con la "promoción y defensa del catalán como lengua de cohesión social" y ha señalado, textualmente, que es una cuestión de derechos.