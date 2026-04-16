Barcelona presentará una instalación sobre el pan, el aceite y la creatividad en Milán (Italia)

Cartel promocional de 'Inspired in Barcelona: Materia prima'. - DHUB

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona presentará en la Milan Design Week 2026 de Milán (Italia) la instalación 'Inspired in Barcelona: Materia prima', que convierte el pan y el aceite de oliva en una metáfora del proceso creativo y en un retrato del ecosistema creativo catalán.

Se podrá ver del 20 al 26 de abril en la Sala Scalabrini de la Chiesa del Carmine de Milán, y "transforma dos ingredientes esenciales de la cultura mediterránea en un viaje sensorial sobre cómo nacen, evolucionan y toman forma las ideas", informa el Disseny Hub (DHub) de Barcelona en un comunicado de este viernes.

La primera de las 3 escenas del recorrido expositivo introduce al visitante en un espacio centrado en la tierra y el pan, con un universo sonoro que "intensifica su dimensión sensorial".

Después, una gran fotografía colectiva formada por los retratos de Txema Salvas a 20 personas del ecosistema creativo catalán "evoca la búsqueda de equilibrio que atraviesa cualquier proceso de ideación".

La experiencia culmina con una propuesta participativa concebida por Andreu Carulla en que los visitantes pueden interactuar con el aceite, crear sus propias "auroras boreales" y cerrar el recorrido mojando pan en aceite.

La instalación ha estado comisariada y diseñada por el estudio Queralt Suau, impulsada por la Barcelona Creativity & Design Foundation, e impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona --a través del DHub-- y por la Generalitat de Catalunya --a través de Acció--.