Barcelona prevé reformar 104 escuelas e institutos antes de que acabe el año por 64,4 millones

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en rueda de prensa desde la escuela Jacint Verdaguer - EUROPA PRESS

La ciudad empezará el curso escolar el lunes que viene con 94 centros ya reformados

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci d'Educació de Barcelona, del que forman parte la Generalitat y el Ayuntamiento, prevé haber reformado 104 escuelas e institutos de la ciudad antes de que acabe el año mediante 143 actuaciones, para las que ha invertido 64,4 millones de euros.

En rueda de prensa este jueves desde la Escola Jacint Verdaguer de Barcelona junto a la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y el concejal de Educación, Lluís Rabell, el alcalde, Jaume Collboni, ha reivindicado el compromiso del ejecutivo con la calidad de los centros.

En este sentido, ha destacado su voluntad para "garantizar el derecho a quedarse" en la ciudad y en los barrios por parte de la ciudadanía, que ve reflejado igual o más en los derechos básicos, como en el caso de la educación, que en el acceso a la vivienda, otra de las prioridades de su gobierno.

De este modo, ha celebrado el progreso de las inversiones en materia de infraestructura educativa, que son de competencia municipal, cuyo alcance ha aumentado en 20 centros este 2025, lo cual ha asegurado que forma parte de su apuesta porque "todos los barrios de la ciudad ofrezcan la máxima calidad en lo que se refiere a la educación pública".

INICIO DE CURSO

Tras iniciar la actividad docente esta semana, el próximo lunes se iniciará oficialmente el curso escolar, momento en el que 94 centros ya habrán sido beneficiados por las reformas, las cuales han sido realizadas durante el verano.

Collboni ha aclarado que "todas las escuelas podrán comenzar con normalidad el curso" ya que las 28 actuaciones restantes que se prevén, y que aún se tienen que iniciar en 10 centros, se irán abordando los próximos meses y no interferirán en la actividad educativa.

ACTUACIONES

Entre las actuaciones previstas durante este año, 7,5 millones del presupuesto corresponden a las 6 construcciones nuevas, entre ellas la sede definitiva del Institut Vallcarca y de la escuela 9 Graons, así como el crecimiento modular de las escuelas Teixidores de Gràcia, Xirinacs, el instituto-escuela Els 30 Passos y el centro de secundaria La Sagrera-Sant Andreu.

En la agenda también están incluidas 12 "grandes actuaciones" en 12 centros diferentes, que suponen unos 6 millones (más de 500.000 euros cada una) y entre las que se incluyen el paso a instituto-escuela de diversos centros del norte de Barcelona y la puesta al día de la escuela Prim.

Las consideradas como RAM, actuaciones de reforma, ampliación o mejora, suponen la mayoría de actuaciones, con 111 en 79 centros diferentes, que cuentan con 25,2 millones de presupuesto y que se dividen en actuaciones de mejora funcional, transformación de patios y reformas para hacer los espacios más inclusivos, estéticos y funcionales.

PLA CLIMA

Otra de las ramas de las actuaciones RAM son las vinculadas al Pla Clima impulsado por el gobierno de Collboni, que cuentan con 17,1 millones, y que el alcalde ha asegurado que están avanzando "a toda máquina".

Entre las actuaciones del Pla Clima se encuentran la mejora del confort térmico de los centros, de la calidad del aire y de la eficiencia energética, llevadas a cabo a través de medidas como impulsar la ventilación natural cruzada y la rehabilitación y aislamiento de fachadas y cubiertas.

"El año 2024 climatizamos 24 centros y este 2025 se ha ampliado a 30 centros educativos más de la ciudad", ha señalado Collboni, que ha ensalzado la, en sus palabras, inversión tan acelerada, sistémica y pionera realizada por el consistorio en este ámbito.