Barcelona prueba un nuevo pavimento más resistente y sostenible a base de residuos siderúrgicos

Renovación del pavimento en el paseo de la Vall d'Hebron

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a prueba en el tramo del paseo de la Vall d'Hebron que se ha renovado en las últimas semanas un nuevo pavimento más resistente y sostenible hecho a base de residuos siderúrgicos.

Este nuevo material ha demostrado tener mayor resistencia y durabilidad que el asfalto convencional y permite dar una segunda vida a los residuos, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

El material se obtiene de los residuos que se generan en la producción de acero en las fundiciones y presenta mayor adherencia que el asfalto tradicional, lo que podría reducir la frecuencia con la que el asfalto debe ser renovado y, al reutilizar un residuo industrial, contribuye a la conservación del paisaje y evita las emisiones contaminantes.

Este material había sido testado previamente en laboratorios y entornos controlados, con diversos ensayos técnicos realizados por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que ha colaborado con BIMSA para aplicarlo en un entorno real en la ciudad.

La prueba se ha hecho en el tramo del paseo del Valle de Hebrón comprendido entre la plaza de Karl Marx y la calle de Scala Dei, dividiendo la calzada en dos mitades: una se ha pavimentado con asfalto convencional y la otra con el nuevo material.

Durante un año, la empresa municipal BIMSA y la UPC monitorizarán parámetros como el desgaste, la adherencia y la resistencia al tráfico por de los dos materiales en condiciones reales de circulación urbana y si los resultados son positivos podría aplicarse en otras actuaciones de renovación del asfalto.