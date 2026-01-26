Barcelona refuerza desde este lunes la línea H12 de bus entre Ciutat de la Justícia y Glòries

Collboni y Bonet han hecho parte del recorrido del autobús H12. - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha empezado a reforzar desde este lunes la línea H12 de autobús en su tramo central, que discurre por la Gran Via desde Ciutat de la Justícia hasta plaza de las Glòries.

La medida se enmarca en la Agenda Bus 2026-2030 que presentó hace dos semanas la primera teniente de alcalde y presidenta de TMB, Laia Bonet, y que reforzará dicha línea con 8 vehículos más para reducir los tiempos de espera de 8 a 5 minutos, ha explicado el alcalde, Jaume Collboni, en declaraciones a los medios.

"Es una de las líneas de bus con mayor demanda y es importante que la podamos atender y tener el tramo central de la Gran Via con este refuerzo", ha añadido.