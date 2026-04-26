Barcelona rehabilita la Casa Hurtado de Pedralbes como equipamiento cultural

Render de la Casa Hurtado. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este mes de abril las obras de rehabilitación y adecuación de la Casa Hurtado de Pedralbes, en el distrito de Les Corts, que se transformará en equipamiento cultural e integrará salas de ensayo y espacios para exposiciones y conciertos de pequeño formato.

Las obras del edificio modernista, situado en la Avenida de Pedralbes, contarán con una inversión de 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, informa un comunicado del Ayuntamiento.

La Casa Hurtado también se convertirá en la sede de la Fundación Victoria de los Ángeles y en un espacio para la Asociación de Vecinos de Pedralbes.

La rehabilitación prevé recuperar la imagen original de la finca restaurando la planta baja como espacio para conciertos de pequeño formato, el primer piso para acoger exposiciones de la fundación y despachos vecinales, y el segundo para salas de ensayo equipadas y un camerino para músicos.

El concejal de Les Corts, David Escudé, ha explicado que "la Casa Hurtado se convertirá en un equipamiento público abierto para todos y todos los vecinos y donde la música estará presente".