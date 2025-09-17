Barcelona retirará la Medalla de Honor al Mérito a la expolicía Rosa Peral

Archivo - La acusada del crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado el primer paso para retirar la Medalla de Honor al Mérito a la expolicía Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro R., en el caso conocido como el 'crimen de la Guardia Urbana'.

Así, este miércoles durante la Comisión de Presidencia y Seguridad del consistorio, se ha votado de forma unánime la proposición del gobierno del PSC para llevar al plenario de la semana que viene la retirada de este reconocimiento a Peral.

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Albert Batlle, ha afirmado que los hechos que motivan la revocación son "totalmente contrarios al honor, la dignidad individual y derechos y libertades fundamentales y atentan al buen nombre, la imagen y prestigio de la Guardia Urbana y también del Ayuntamiento".