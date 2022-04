Barcelona retoma los espectáculos de luz y música de la Font Màgica este viernes tras dos años

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona retomará los espectáculos de luz, música y colores en la Font Màgica de Montjuïc este viernes tras dos años sin ellos, ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este jueves.

Se podrán ver de 21 a 22 horas en horario de verano los jueves, viernes y sábados, y el inicio de las coreografías será a las 21 y a las 21.30 horas.

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros por el Covid será necesario el uso de mascarilla, como ocurre en todos los espectáculos al aire libre.

La parrilla de los espectáculos combina diferentes estilos e incorpora el Piromusical del año 2019 dedicado a la ciudad de Lisboa, a los músicos Leonard Bernstein y Aretha Franklin.

Asimismo, mantiene los espectáculos de música de cine con temas como 'Rogue one' y 'Harry Potter and The Deathly Hallows', así como canciones de grupos como Manel, Gossos y Txarango, además de los espectáculos habituales "de más éxito", como los de música clásica.

PARÓN Y MANTENIMIENTO

La fuente suspendió su funcionamiento el 16 de marzo de 2020 por el confinamiento por el Covid, y no fue hasta septiembre del mismo año cuando se puso en marcha, aunque solamente en horario diurno ornamental, y hasta ahora no se habían retomado los espectáculos de luz, música y color.

La Font Màgica no estaba en servicio desde el pasado 7 de enero para realizar las tareas de mantenimiento anual de conservación de la calidad de las instalaciones, y el Ayuntamiento ha recordado que aplica criterios de sostenibilidad en su funcionamiento, usando agua freática para ello.