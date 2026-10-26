Barcelona reunirá a especialistas internacionales para abordar los PFAS y los residuos fármacos

Archivo - Una fuente de agua, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 22 Annual Workshop on Emerging High-Resolution Mass Spectrometry and LC-MS/MS Applications in Environmental Analysis and Food Safety (HRMS y LC-MS/MS) y la 7 International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (Icraphe) reunirán en Barcelona del 9 al 11 de noviembre a especialistas internacionales para abordar la contaminación por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y los residuos fármacos.

El doble encuentro tendrá lugar en la Residència d'Investigadors de Barcelona, está impulsado por el químico ambiental Damià Barceló, y el programa incluye conferencias, comunicaciones orales y pósteres con especialistas en química analítica, contaminación ambiental, calidad del agua y salud, junto a representantes del sector farmacéutico.

En declaraciones a Europa Press, Barceló explica que uno de los ejes del programa de HRMS y LC-MS/MS será la contaminación por PFAS y se abordarán los métodos para identificar estos compuestos y estudiar su presencia en diferentes especies y en suelos contaminados, a lo que advierte que hay muchos subproductos, "2.000 o más, y de muchos de estos no hay estándares".

"Es de una complejidad muy importante. No es tan fácil decir esta persona se ha intoxicado por este producto, cuando sabes que no tienes el producto puro" y advierte de los riesgos de la exposición a estas sustancias, como la disrupción endocrina en personas o la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas.

Para abordar el tema, se contará con la profesora Diana Aga, de la Universidad de Buffalo (Estados Unidos), cuya presentación se centrará en la determinación de nuevos isómeros de PFAS que pueden implicar más información sobre las diferentes especies; así como con Christian Zwiener, de la Universidad de Tübingen (Alemania), que tratará la detección de PFAS en suelos afectados por el uso de espumas contra incendios.

AGUAS RESIDUALES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

Otro eje de HRMS y LC-MS/MS será la epidemiología basada en las aguas residuales, llamada Wastewater-Based Epidemiology (WBE), es decir, el análisis de sustancias presentes en la red de saneamiento para obtener información sobre la población que está conectada.

Se contará con la investigadora Barbara Kasprzyk-Hordern, de la Universidad de Bath (Reino Unido), que expondrá cómo estos estudios pueden aportar indicadores sobre hábitos de consumo, alimentación y exposición a contaminantes; así como con Pablo Gago-Ferrero, del Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), que abordará el estudio del exposoma; entre otros.

Barceló indica que las aguas residuales son "la fuente de información más potente que hay", ya que permite obtener mucha información de la población y puede ayudar a nivel de salud pública: por ejemplo, asegura que, a través de las aguas residuales, se pueden detectar biomarcadores de cáncer gastrointestinal o de diabetes.

FÁRMACOS

Por otro lado, la 7 Conferencia Icraphe reunirá a especialistas del área ambiental que expondrán las últimas tecnologías en riesgo y eliminación de fármacos en aguas y otras matrices ambientales, así como representantes del sector farmacéutico, como el director técnico de Farmaindústria, Emili Esteve.

Se discutirá la reciente Ley de Aguas Residuales Urbanas (TARU) y abordarán la corresponsabilización de la industria farmacéutica para la completa eliminación de fármacos en las depuradoras de aguas residuales, ya que Barceló señala que en las depuradoras se pueden encontrar fármacos como Ibuprofeno o Paracetamol, entre otros, que no se acaban de eliminar, y que para lograrlo habría que usar "tecnologías muy potentes pero no son baratas".

Durante la cita se debatirán temas relacionados con la Ley de Aguas Residuales que seguramente forzará la retirada de fármacos genéricos, como la metformina (usada para la diabetes y con un coste anual para el sistema sanitario de unos 9 millones de euros), y la retirada de este y otros medicamentos obligaría a recurrir a alternativas más caras.

El taller HRMS celebró las dos primeras ediciones en Barcelona en 2005 y 2006 y a lo largo de su trayectoria también ha tenido sedes en Estados Unidos y Canadá; y la conferencia Icraphe nació en París en 2016 por iniciativa de la Académie Nationale de Pharmacie.