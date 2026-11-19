Archivo - Fachada del Palau Pedralbes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) reunirá del 23 al 26 de noviembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona a más de 250 actores de la cooperación euromediterránea en su 11 Foro Regional, que incluirá una reunión de ministros de Asuntos Exteriores el día 25 para abordar los retos compartidos y avanzar en la cooperación euromediterránea.

El encuentro se celebra un año después del 30 aniversario del Proceso de Barcelona y tras la adopción en 2025 del Pacto por el Mediterráneo y de la visión estratégica de la UpM, que sentaron las bases de un marco renovado para la cooperación regional, ha informado la organización en un comunicado.

La reunión ministerial del 25 de noviembre congregará a representantes de los 43 Estados miembros de la UpM para debatir sobre los desafíos comunes de la región euromediterránea e impulsar esfuerzos para convertirlos en oportunidades.

COPRESIDENCIA Y PARTICIPANTES

La cita estará copresidida por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, y tendrá como anfitrión al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

En la reunión ministerial participarán también el secretario general en funciones de la UpM, Fadi Hajali, y la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

ACTOS PARALELOS E IGUALDAD

Paralelamente, se desarrollará una serie de actos con representantes de la sociedad civil, autoridades locales, instituciones europeas y organizaciones internacionales y regionales para abordar cómo fomentar una cooperación más inclusiva y eficaz, reforzar la resiliencia regional, impulsar el papel de las ciudades mediterráneas y traducir las prioridades compartidas en acciones concretas.

La igualdad de género ocupará también un lugar destacado con dos eventos centrados en el empoderamiento de las mujeres (en los que se incluirán el Premio Euromediterráneo para Mujeres Periodistas y el Premio Mujeres que Lideran el Cambio), además de una reunión de la Plataforma Regional de la UpM sobre el Empoderamiento de las Mujeres para evaluar los avances en la región e impulsar los preparativos de la próxima Reunión ministerial sobre el fortalecimiento del papel de las mujeres en la sociedad.