El Barcelona Rock Fest incorpora a Obús, Dirkschneider y Exodus

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Rock Fest, que se celebrará en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet del 26 al 29 de junio, ha incorporado a su cartel a grupos como Obús, Dirkschneider, Exodus, Dark Tranquility, Grave Digger, From Fall to Spring y Wolfmother.

Según ha informado este martes el festival en un comunicado, también se han añadido al cartel Angelus Apatrida, Reno Lenardo, Lèpoka, Carry, Ciclonautas, La Gripe y tu, Gloryhammer, Malaputa, Lujuria, Mötorhits y The Electric Alley.

Estas bandas se suman a las ya anunciadas Slipknot, Scorpions, Judas Priest, Savatage, Running Wild, Stryper, Phil Campbell and the Bastard Sons y Lynyrd Skynyrd, entre otras.