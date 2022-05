Barcelona sigue en la fase 1 del puerta a puerta en Sant Andreu tras un año en marcha

Entidades defensoras y contrarias a la medida se muestran críticas con el Gobierno municipal

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene en la fase 1 el sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta en el barrio de Sant Andreu de Palomar tras un año en funcionamiento, "a la espera de los resultados de la implantación llevada a cabo hasta ahora", han explicado fuentes municipales a Europa Press.

El puerta a puerta de Sant Andreu cumple esta semana un año desde su puesta en marcha, el 24 de mayo de 2021, cuando se estrenó con una primera fase que generó numerosas quejas de los vecinos, que se vieron afectados especialmente durante el verano.

Estas quejas provocaron que el Ayuntamiento paralizara la implementación de la segunda fase del sistema, inicialmente prevista para el 18 de octubre de 2021, con la voluntad de consolidar la primera e introducir mejoras.

Según detallan las mismas fuentes, "los primeros resultados muestran que el nuevo modelo de gestión de la fracción orgánica está funcionado", aunque especifican que todavía no disponen de los datos suficientes para tomar decisiones definitivas.

De hecho, esta primavera el consistorio tenía previsto decidir si extendía el sistema a los barrios de Horta (Horta-Guinardó) y Sant Antoni (Eixample), y las mismas fuentes han explicado que esta ampliación también está parada a la espera de los resultados de la implementación en Sant Andreu.

MEJORAS EN SARRIÀ

El consistorio también ha detallado que en estos momentos están centrados en introducir algunos de los servicios que ya se han aplicado en Sant Andreu en el puerta a puerta del distrito de Sarrià, que funciona desde 2018.

Entre las mejoras están la bonificación por la participación en la recogida de fracción orgánica, la recogida a domicilio para personas dependientes, y la gestión de pañales y productos de higiene íntima a través de buzones con petición previa.

Desde este lunes se entrega a todos los hogares la información al respecto y el próximo lunes 30 de mayo se pondrá en funcionamiento un punto informativo en la plaza de la Vila de Sarrià.

POSICIONES VECINALES

Ante la implementación del puerta a puerta y el retraso en el calendario, entidades vecinales del barrio (tanto defensoras como contrarias al sistema) han explicado a Europa Press que son críticas con el Gobierno municipal.

El presidente de la Asociació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Santi Serra, cree que la primera fase funciona bien, aunque considera que se podría mejorar y ve una vergüenza que el Ayuntamiento haya incumplido el calendario de la fase dos: "Si se aplaza significa que la primavera que viene habrá elecciones y ningún grupo político hará nada".

Por su parte, la presidenta de la Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, Cristina Galán, ha lamentado que los ajustes introducidos durante esta primera fase no han funcionado: "Todo han sido pegotes que realmente no solucionan la situación, por no dar el brazo a torcer y reconocer el fracaso del sistema en una ciudad".

FUNCIONAMIENTO

Desde que se implantó el sistema en Sant Andreu de Palomar ha cambiado el modo de recoger la fracción orgánica: antes se ponía en un cubo o en buzones distribuidos por el barrio y ahora se han instalado más buzones y 15 contenedores de orgánica con identificación de usuario, y se ha eliminado la recogida con cubo de la orgánica.

La fracción resto, envases y papel-cartón se continúa haciendo puerta a puerta y el vidrio en contenedores, y también se ha cambiado la gestión de los pañales e higiene íntima, que ahora se realiza mediante unos buzones específicos.