Barcelona simplifica las ayudas para actividades extraescolares y de verano en un único trámite

Niños durante una actividad extraescolar en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona implantará a partir de enero un nuevo modelo de gestión integrada de las ayudas a niños y jóvenes para las actividades extraescolares deportivas y actividades de verano, por tal de que sean gestionadas en un único trámite.

Con esta modificación las familias solo tendrán que presentar la documentación una vez entre enero y febrero y recibirán un código para tramitar todas las ayudas durante el año, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Este modelo de gestión se enmarca en el Pla Fàcil de simplificación administrativa, por tal de reducir trámites y unificar criterios para solicitar ayudas ofrecidas por el ayuntamiento.

La solicitud se deberá realizar entre el 15 de enero y el 11 de febrero de 2026 y todas las peticiones tendrán el mismo trato, independientemente del día en el que se presenten dentro del plazo, por tal de evitar atascos en las colas del portal de trámites.

FUNCIONAMIENTO DEL TRÁMITE

El ayuntamiento asignará a cada familia el nivel de ayuda que le corresponda y que le servirá para todas las campañas del año y cada familia recibirá un código por cada uno de los niños de la unidad de convivencia.

Las características del nivel de ayuda se mantendrá como hasta ahora y podrá ser del 30% del coste de la actividad, hasta el 60% y el 90%.

Según el consistorio, con el modelo de gestión actual el volumen de solicitudes que se tramitan en la suma de las tres campañas de ayudas se aproxima a los 50.000 expedientes de 28.500 unidades de convivencia.

Además, también se mejora la comunicación con las familias con canales múltiples, notificaciones proactivas y seguimiento de todo el proceso.

Por otra parte, el conocimiento anticipado del volumen de ayudas económicas también permitirá al consistorio planificar con suficiente previsión los pagos a las entidades que organizan las actividades, evitando que tengan que financiar inicialmente el coste de las actividades.