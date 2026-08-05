Barcelona tendrá 201 traductores de voz con IA para "eliminar barreras" en la atención ciudadana

Valls y García Lora en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha explicado que la Guardia Urbana, el departamento de Servicios Sociales municipal y las oficinas de atención ciudadana (OAC) contarán con 201 traductores de voz con inteligencia artificial (IA) para "eliminar barreras" en la atención ciudadana.

Así lo ha dicho en rueda de prensa junto al inspector de la Guardia Urbana, Javier García Lora, en la que ha concretado que los dispositivos pueden traducir por voz hasta 82 idiomas diferentes y que a finales de septiembre ya estarán todos repartidos, mientras que la policía ya está usándolos desde principio de verano.

Además de por voz, los aparatos pueden traducir a través de texto hasta 96 idiomas, así como a través de fotografías en 112 lenguas, a la vez que también puede redactar un documento.

De los 201 aparatos (que físicamente son como un teléfono móvil), 130 serán para los centros de Servicios Sociales, 43 para la Guardia Urbana, los cuales ya están todos repartidos, y 28 para las OAC.

"Tenemos que reforzar aquello que tiene que ver con la incorporación de la tecnología en los departamentos sociales. De esta forma podemos interaccionar con los ciudadanos que no dominan nuestro idioma", ha expuesto Valls, tras apuntar que el coste del proyecto ha sido de 55.000 euros.

USO DE LA URBANA

García Lora ha enmarcado la iniciativa en el plan de transformación digital del consistorio y en una de las demandas que las patrullas de la Guardia Urbana hacía para "comunicarse mejor" en determinadas situaciones.

Así, ha explicado que los están usando principalmente para entender una lengua que no sea el inglés: "Nos sirve en la vía pública para víctimas de delitos como robos, e incluso dentro de las dependencias policiales si un turista presenta una denuncia".