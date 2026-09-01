Barcelona traslada su apoyo a la comunidad nepalí de la ciudad tras las inundaciones en el país

El comisionado Richard Sánchez con representantes de la comunidad nepalí en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa del Ayuntamiento de Barcelona, Richard Sánchez, se ha reunido este martes con representantes de la comunidad nepalí de la ciudad para trasladarles el apoyo del consistorio tras las graves inundaciones que han afectado al norte de su país.

En concreto, Sánchez se ha reunido con representantes de la Asociación de Nepalíes No Residentes de España en Barcelona, encabezada por su presidente, Santosh Shrestha, que ha expuesto al situación del país y las necesidades por la emergencia, indica el consistorio en un comunicado.

Según los datos del Ayuntamiento, actualmente hay más de 4.300 personas nacidas en Nepal que residen en Barcelona, que forman una comunidad "plenamente integrada que contribuyen a la diversidad social, cultural y económica de la ciudad", remarca en el comunicado.