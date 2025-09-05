Barcelona triplicará en 2027 la potencia fotovoltaica en instalaciones municipales

Archivo - El Mercat de Sant Antoni ha sido uno de los últimos equipamientos donde el Ayuntamiento de Barcelona ha instalado placas fotovoltaicas. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

El Ayuntamiento prevé ahorrar 8.600 toneladas de CO2

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha anunciado que la ciudad triplicará la potencia fotovoltaica en instalaciones municipales en 2027 y prevé ahorrar 8.600 toneladas de CO2.

"En solo 2 años hemos puesto en marcha 91 instalaciones nuevas y llegaremos a finales de año con el 84,5% de placas necesarias para cumplir el objetivo", ha explicado Bonet en una rueda de prensa este viernes.

La concejal ha asegurado que la hoja de ruta para conseguirlo "ahora está garantizada" y que generarán el consumo energético equivalente a 10.430 hogares.

PLA CLIMA

Ha recordado que se trata de una política incluida en el Pla Clima de la ciudad y que cuenta con una inversión de 32 millones de euros para construir 381 instalaciones fotovoltaicas en mercados de la ciudad, pérgolas, equipamientos y medianeras de edificios.

"Pasamos de buenas intenciones a un clarísimo compromiso político acelerado porque cuenta con el compromiso presupuestario", ha añadido.

El gobierno municipal anunció la medida hace un año y medio y desde 2023 ha triplicado la potencia fotovoltaica municipal con "todas las instalaciones finalizadas o en obras y en proyecto".

"MIRADA TRANSVERSAL"

Bonet también ha subrayado la "mirada transversal" con la que han enfocado las políticas hablando con equipamientos, ciudadanía y sector privado y, en sus palabras, ha abogado por ser una ciudad no solo consumidora de energía, sino también generadora de ella.

Finalmente, ha puesto de ejemplo algunas de las últimas instalaciones como en la pérgola de la Marina del Prat Vermell, en el CEM la Guineueta de Nou Barris, el Mercado de Sant Antoni y el Mercado de Sants.