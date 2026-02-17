El barco museo del Festival Art Explora atracará en Barcelona e Ibiza por primera vez en abril

El equipo del Port Vell y del Festival Art Explora. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El barco museo del Festival Art Explora atracará por primera vez en el Puerto de Barcelona del 26 de marzo al 6 de abril, y en el puerto deportivo de Ibiza del 23 al 29 de abril, informa el enclave barcelonés en un comunicado este martes.

El festival es de acceso libre y "transforma cada puerto en un polo cultural vibrante", con exposiciones, experiencias inmersivas y actuaciones en directo, tanto a bordo como en tierra.

En Barcelona, el evento se hará en el muelle Barcelona Nord, espacio público que se abrió el pasado mayo, lo que "refleja la voluntad del Puerto de facilitar e impulsar actividades que enriquezcan la vida cultural de Barcelona".

El Festival Art Explora es un proyecto cultural itinerante que desde 2024 ha realizado once escalas y ha recibido a más de 350.000 visitantes.

El barco es un catamarán de vela de 47 metros de longitud que puede acoger a hasta 2.000 visitantes al día, y en Barcelona se complementará con tres pabellones expositivos con una exposición inmersiva, una de arte moderno y contemporáneo y otra de fotografía e imagen en movimiento.