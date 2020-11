Bargalló afirma que los alumnos catalanes tienen "competencias plenas" en ambas lenguas oficiales

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado que el sistema de educación catalán se fundamenta en estructuras lingüísticas --que no son de un idioma-- y que se garantiza que todos los alumnos catalanes acaban su educación con "competencias plenas" en ambas lenguas oficiales del Estado.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern este miércoles en el pleno del Parlament, tras una pregunta de la diputada de Cs Sonia Sierra, en la que ha reprochado que con la reforma de la Ley de Educación --la llamada 'Ley Celaá'-- se está imponiendo "una sola lengua vehicular" en Catalunya.

Bargalló ha replicado que lo que dice "no tiene fundamento" porque el sistema educativo de Catalunya trabaja para garantizar las competencias lingüísticas plenas de los alumnos catalanes, y ha celebrado que con la reforma de la Ley de Educación se pone fin a la llamada 'Ley Wert'.

Sierra ha dicho que desde el Govern no se piensa en los alumnos, sino que se antepone la ideología a la educación: "No hay criterios ni didácticos ni pedagógicos para defender la llamada inmersión lingüística: esto no es inmersión, es sumisión".

Y Bargalló ha respondido: "Si ustedes tienen un problema con el PSOE en Madrid que quieren pactar con ellos y no lo consiguen, escuche, no es un problema del departamento de Educación de Catalunya".

"Si el PSOE ha acordado la reforma de la Ley de Educación con grupos parlamentarios contrarios a la enseñanza reaccionaria, no es culpa nuestra. Apúntese su grupo a la enseñanza progresista y quizás podrá llegar a estos acuerdos", ha zanjado.

En otra pregunta, esta vez por el grupo de ERC sobre la garantía de presencialidad en la educación con motivo de la pandemia, Bargalló ha defendido que el alumnado necesita la "realidad afectiva y de socialización que es el aula" y, a su juicio, la escuela es la herramienta de salida de la crisis comunitaria.