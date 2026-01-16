El bajo-barítono ucraniano Vladyslav Buialskyi gana el Gran Premio del Concurs de Cant Tenor Viñas

Imagen de Vladyslav Buialskyi - TENOR VIÑAS

El primer premio ofrece una recompensa de 30.000 euros BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El bajo-barítono ucraniano Vladyslav Buialskyi ha ganado el primer Gran Premio del Concurs de Cant Tenor Viñas en su edición número 63 tras la prueba final celebrada la tarde de este viernes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

En esta edición han participado 712 cantantes de 64 países diferentes, de los cuales se seleccionaron 16 finalistas después de superar las diferentes fases del concurso, ha explicado la organización en un comunicado.

El primer premio, ofrecido por Exea Impact y la Fundación Gran Teatre del Liceu, está dotado con 30.000 euros, además de un contrato para las próximas temporadas en el Gran Teatre del Liceu, mientras que el segundo premio, que se ha llevado la soprano, también ucraniana, Yuliia Zasimova, está dotado con otros 15.000 euros ofrecidos por el Grup Amics del Concurs Teñor Viñas.

El tercer premio ha ido a parar a al barítono, nuevamente ucraniano, Vlad Tlusch; el cuarto, al barítono surcoreano Felix Park,; el quinto a la costarricense Karla Pineda y, finalmente, el sexto, a la catalana Elionor Martínez.

Martínez se ha llevado otro galardón en esta edición, en concreto, el premio Oratori-Lied, dotado con 10.000 euros y que se estrena este año por primera vez por separado de la categoría de ópera, por lo que la cantante catalana se convierte en la primera ganadora de esta modalidad.

CONCIERTO DOMINGO

El concurso cerrará la edición con un concierto este domingo, en el Gran Teatre del Liceu, y que contará con la participación de los ganadores y que se podrá seguir en directo de manera telemática.

Los finalistas, además, estarán acompañados de la Orquesta Sinfónica del Liceu, bajo la dirección de Julio García Vico.