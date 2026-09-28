'El barquer' lidera los IX Premis Teatre Barcelona, seguido de 'Permagel' y 'Germans de sang'

Momento de la representación de 'El barquer' en el Teatre Lliure - TEATRE BARCELONA

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los IX Premis Teatre Barcelona han otorgado tres galardones a la producción del Teatre Lliure de Barcelona 'El barquer' y ha concedido otros dos a 'Permagel' y al musical 'Germans de sang', ha informado la organización este lunes en un comunicado.

'El barquer' se ha convertido en el espectáculo más galardonado de la gala con el premio a Mejor Espectáculo Teatral, el de Mejor Dirección para Julio Manrique y el de Mejor Interpretación de Reparto para Imma Colomer.

'Permagel', la producción de Dagoll Dagom y BARC representada en el Teatre Texas, ha sido reconocida como Mejor Espectáculo de Proximidad, y Victoria Szpunberg y Albert Pijuan se han llevado también el galardón a la Mejor Adaptación por este montaje.

En el ámbito musical, 'Germans de sang', producción de Focus en el Teatre Condal, ha recibido el premio a Mejor Espectáculo Musical, y Mariona Castillo ha sido reconocida con el de Mejor Interpretación de Musical por su trabajo en el espectáculo.

El reconocimiento al Mejor Musical de Proximidad ha sido para 'Un refugi al sol' de la Companyia Gèminis y Jumon Erra, estrenado en la Sala Versus Glòries.

OTROS PREMIADOS

Àngels Gonyalons ha sido distinguida con el premio a Mejor Interpretación por 'La corona d'espines' en el Teatre Nacional de Catalunya; Marta Buchaca ha ganado el de Mejor Autoría Original por 'Una bufetada a temps', producción de La Pocket y La Villarroel, y Berta Rabascall recibe el Premio Revelación por 'Göteborg', también en La Villarroel.

El palmarés recorre otras artes escénicas: 'La mort i la primavera' de La Veronal ha ganado el premio a Mejor Espectáculo de Danza; 'El sonall', de Projecte Ingenu, el de Mejor Espectáculo de Escena Híbrida; el galardón a Mejor Espectáculo de Circo y Clown es para 'Qui som?' de Baró d'evel; y 'Nanuq' de la Companyia Voël ha sido reconocido como Mejor Espectáculo Familiar.

En el ámbito del humor, 'Vaques flaques' de Marc Sarrats se ha llevado el premio a Mejor Propuesta Humorística, y completan el palmarés 'Interferència 02' de Teatres de Campanya como Mejor Espectáculo de Calle; 'Fasciné' de Magia Melanie como Mejor Espectáculo de Magia y 'Els Estúnmen' como Mejor Propuest Lírica.

PREMIOS ESPECIALES

La compañía La Trepa ha recibido el Premio Especial Honorífico por "una trayectoria dedicada al teatro familiar y a la formación de nuevos públicos", y el reconocimiento llega después del cierre del Jove Teatre Regina, sede de la compañía desde 1988.

La Cubana ha sido distinguida con el Premio Especial de los Recomendadores y Recomendadoras de Teatre Barcelona por 'L'amor venia amb taxi', el musical del Teatre Romea que homenajea al teatro de aficionados de Catalunya.

Por último, el Premio Especial del Jurado ha sido para 'Com vaig aprendre a conduir' de Paula Vogel, dirigido por Marilia Samper en la Sala Beckett y con Mireia Aixalà e Ivan Benet en el reparto.