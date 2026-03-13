Bartomeu niega que el club encargara perfiles en redes para atacar a personas no afines a su junta

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a la salida de los juzgados - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha declarado este viernes como investigado en el caso 'Barçagate' en los juzgados de la capital catalana, donde ha asegurado que el club "no pidió nunca la creación de perfiles" en redes sociales para desprestigiar a individuos y entidades no afines a su junta directiva.

Tras una declaración que ha durado aproximadamente una hora, Bartomeu ha desgranado ante los medios lo que ha explicado a la jueza que instruye el 'caso Barçagate', en el que está investigado por presunta administración desleal.

El expresidente del Barça ha afirmado que el motivo para contratar a una empresa fue tener conocimiento de lo que se decía en las redes sociales sobre el club, un monitoreo que también se hace a los medios de comunicación, pero ha negado la campaña de desprestigio: "Nosotros no ordenamos ningún mensaje negativo contra nadie".

El motivo para contratar a esta empresa y no a otra es que no había trabajado para gobiernos, y lo que se le solicitó fue que hiciera estrategias para revertir las informaciones falsas en redes sobre el club blaugrana "enviando mensajes positivos" y pensando en la reputación del mismo y de su entorno, incluidos jugadores, entrenadores, junta directiva y patrocinadores.

"Yo nunca he pedido atacar, al contrario, enviar mensajes positivos" con el objetivo de velar por la imagen del club, ha subrayado a su salida de los juzgados.

FRAGMENTACIÓN CONTRATOS

Bartomeu ha dicho que el contrato con esta empresa se fraccionó, "como otros del club", pero que además había un componente político y quería asegurarse de que fuese confidencial.

Ha manifestado que son contratos que se hacen habitualmente y que no debe olvidarse el contexto de aquel momento, la época del referéndum del 1-O, con momentos "de tensión y de mucha preocupación para todos".

NUEVA INFORMACIÓN DE LOS MOSSOS

Bartomeu ha dicho tener mucho respeto hacia los Mossos d'Esquadra, pero ha señalado que hace tres días presentaron más documentación en el juzgado, entre 5.000 y 6.000 folios, y que pedirá declarar de nuevo voluntariamente cuando se los lea: "Esto no se ha acabado hoy para mí, volveré en unas semanas".

Considera que es "muy extraña" la actuación de la unidad de investigación de Mossos, que ha tardado 5 años en hacer un informe y, a tres días de su declaración, ha entregado mucha más información que no ha podido revisar todavía.

MASFERRER

El que fue jefe de gabinete de Bartomeu, Jaume Masferrer, también ha declarado este viernes como investigado en el 'Barçagate' y, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, ha negado que pidiese crear perfiles en redes sociales para atacar a adversarios.

Sobre la contratación de la empresa, ha negado la fragmentación, alegando que se trataba de contratos diferentes, y ha dicho que el fin era que hiciera una monitorización de las redes, pero no que se lanzaran mensajes difamatorios contra nadie.