Las bases de Junts Barcelona elegirán este fin de semana en primarias a su alcaldable

Archivo - (I-D) El concejal del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelon, Joan Rodríguez, el portavoz del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, y la diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las bases de Junts Barcelona elegirán este fin de semana a su alcaldable en una votación de primarias que enfrentará al actual líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; la diputada en el Congreso Pilar Calvo; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

La votación, que empezará este sábado y se alargará hasta las 19 horas del domingo, viene precedida de una campaña en la que cada candidato ha presentado sus propuestas y culminará este viernes con un debate entre los cuatro, que avanzó Europa Press, y que ha sido el único que ha habido.

Poco después de que el domingo se cierren las urnas se conocerán los resultados provisionales de la votación --no serán definitivos hasta el 23 de junio--, y se prevé que haya una rueda de prensa del ganador.

Los cuatro aspirantes han llegado hasta aquí después de que lograran superar el aval de un 20% de la militancia barcelonesa, y tampoco ha habido pactos entre ellos durante la campaña.

MARTÍ Y CALVO

El primero en conseguir los avales para concurrir a las primarias fue Jordi Martí, que controla la federación de Barcelona y que en la campaña ha sacado pecho del trabajo hecho y de la herencia recibida del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que lo apoya tras haberlo nombrado sucesor cuando dejó el consistorio a mediados de 2024.

Sin embargo, no tiene el respaldo de la dirección del partido dado que la formación de Carles Puigdemont apostaba por el portavoz de Junts, Josep Rius, como alcaldable, y pese a los intentos para disuadir a Martí, éste no quiso dar un paso atrás y mantuvo su candidatura.

Esto llevó a Rius a renunciar y fue entonces cuando se abrieron las puertas a que otros nombres pudieran presentarse, como fue el caso de Calvo, Freixa y Cuevillas, y se forzó así la convocatoria de primarias.

Calvo, que fue la segunda en conseguir los avales, tiene una larga trayectoria como periodista deportiva, pero años atrás empezó su carrera política y, actualmente, es diputada en el Congreso y presidenta del Consell Nacional de Junts.

Durante la campaña, se ha presentado como una candidata transversal que busca la unidad, hasta ha ofrecido pactar a Freixa, y también se la considera cercana a Puigdemont y, entre sus principales valedores está la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye.

CUEVILLAS Y FREIXA

En el caso de Cuevillas, fue el primer abogado de Puigdemont y, posteriormente, empezó su carrera política en el Congreso tras haber encabezado la lista de Junts en Girona en 2019, y dos años después renunció al escaño para presentarse a las elecciones al Parlament.

En esta etapa, ejerció brevemente como secretario de la Mesa del Parlament que presidía entonces Laura Borràs, pero fue relevado del cargo por oponerse a admitir a trámites resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación; en 2024 acabó dejando su acta.

La última en conseguir superar el número de avales fue Glòria Freixa, que de momento mantiene su candidatura pese a las "presiones" que ha recibido para unirse a la candidatura de Calvo, han explicado otras fuentes consultadas.

Además de haber recibido el apoyo del portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, y de diputados como Joan Canadell, tiene buena relación con la dirección del partido pese a que hay sectores que no comparten sus políticas en materia de vivienda, de las que ha sido responsable, y reivindica el pasado de la extinta Convergència.