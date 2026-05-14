BBVA Research prevé que el PIB de Catalunya siga aumentando en 2026 (+2,4%) y 2027 (+2,5%)

Cardoso y Ballester, en la presentación del informe - BBVA

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de estudios de BBVA prevé que el incremento del PIB de Catalunya podría haber alcanzado el 2,8% en 2025, en línea con el crecimiento estimado para el conjunto de España, según se desprende del informe 'Situación Catalunya. Primer semestre 2026', donde las previsiones de aumento para este año y 2027 se sitúan en un 2,4% y un 2,5%, respectivamente.

De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional superaría en 15,6 puntos el nivel de 2019, informa la entidad este jueves en un comunicado, tras señalar como claves de ese aumento el impulso de los servicios públicos y privados, junto con el dinamismo de la demanda interna, pese a la debilidad de las exportaciones de bienes.

Además, la tasa de paro podría reducirse hasta el 6,8% de media en 2027 y se podrían crear en torno a 175.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027, según el informe presentado por el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, y el director territorial de BBVA en Catalunya, José Ballester, quienes se han referido al "crecimiento sólido" de la economía catalana, significativamente por encima del resto de la eurozona y del promedio registrado entre 1995 y 2019 (2,2%).

En un futuro, se prevé cierta desaceleración "en un entorno de tensiones geopolíticas, mayor incertidumbre de política económica y aumento en el precio del crudo", aunque el impulso de las exportaciones de servicios, el incremento en la fuerza laboral por mayor inmigración, el aumento de las rentas salariales, la caída de los tipos de interés y la aceleración de la inversión pública continuarán sosteniendo el crecimiento.

En este sentido, la inmigración "continúa desempeñando un papel clave en la creación de empleo", cerca del 70% del total desde 202, mientras que el proceso de regularización podría afectar a alrededor de 150.000 personas en Catalunya.

AFILIACIÓN

En 2025, la afiliación a la Seguridad Social en Catalunya aumentó un 2,1%, apoyada en la aceleración del empleo en las áreas de Tarragona y Girona; por sectores, el público, el comercio, las actividades profesionales y comunicación y finanzas "continuaron impulsando el avance de la afiliación" en 2025, consolidándose como los principales motores del empleo desde 2019.

En cuanto a la demanda interna, el consumo de los hogares en Catalunya continúa mostrando fortaleza.