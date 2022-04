El BCN Film Fest contará con la asistencia presencial de Oliver Stone, Claire Simon e Yvan Attal

Archivo - El director Oliver Stone, en una foto de archivo - Ettore Ferrari/ANSA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

El ajedrecista ruso Anatoly Karpov cancela su visita

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), que se celebrará del 21 al 29 de abril, recibirá las visitas presenciales, entre otros, de los directores Oliver Stone y Claire Simon, del productor Jeremy Thomas y de los actores Carmen Machi, Quim Gutiérrez y Santi Millán.

En un desayuno informativo este miércoles, su directora, Conxita Casanova, ha recordado que Stone presentará su nuevo documental, 'JFK Revisited: Through the Looking Glass', con el que vuelve a investigar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy 30 años después de 'JFK', y ofrecerá un coloquio.

La escritora y directora francesa Claire Simon estará presente en la proyección, fuera de competición, de 'I want to talk about Duras', su filme sobre la escritora y cineasta Marguerite Duras.

A su vez, el actor y director francés de origen israelí Yvan Attal visitará el festival para presentar 'El acusado' junto al protagonista, su hijo Ben --en el filme también actúa Charlotte Gainsbourg, mujer de Yvan y madre de Ben, pero no visitará Barcelona--.

El productor Jeremy Thomas recibirá el Premio de Honor del festival durante la ceremonia de inauguración, y se proyectará 'The storms of Jeremy Thomas', un documental de Mark Cousins sobre su figura como productor de 'Crash', 'Soñadores', 'Feliz Navidad, Mr. Lawrence' o 'El último emperador'.

VISITAS DE ACTORES

Casanova ha añadido que el evento recibirá a los actores Natalia de Molina, Santi Millán, Loles León, Malena Alterio, María Adánez, Betsy Túrnez y Carlos Areces del film de inauguración 'Espejo, Espejo', del director Marc Crehuet, que también estará presencialmente.

Por la película 'Amor de madre' estarán los actores Carmen Machi, Quim Gutiérrez y Yolanda Ramos; Óscar Jaenada y Fernando Tejero por 'La piel en llamas'; y Salva Reina, Julián López, Kira Miró y Macarena Gómez por 'Todos lo hacen', junto a su director Martín Cuervo.

También Greta Fernández y Roger Casamajor por 'El fred que crema'; Anna M. Bofarull, directora de 'Sinjar' y la actriz Nora Navas; y por 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles', la directora Maria Ripoll y la actriz Íngrid García-Jonsson.

Además, los cineastas Jaime Rosales y Alberto Rodríguez presentarán las primeras imágenes de sus nuevas películas, 'Girasoles silvestres' y 'Modelo 77' respectivamente, en un pase especial gratuito con la presencia de ambos.

KARPOV

No obstante, Casanova ha anunciado que el ajedrecista ruso Anatoly Karpov no podrá visitar el festival por las restricciones de viajes derivadas de la guerra en Ucrania --estaba previsto que jugara partidas simultáneas--, si bien se seguirá proyectando la película 'The world champion' sobre su enfrentamiento con Viktor Korchnoi.

El certamen, que tendrá los cines Verdi como sede principal, tiene 13 películas a concurso y un total de 68 títulos entre las ochos secciones del festival, con ocho premieres mundiales, dos europeas, 23 españolas y seis catalanas.