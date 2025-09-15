BComú pide a Collboni anular la salida del Tour 2026 desde Barcelona para no "blanquear" a Israel

Archivo - La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona y número dos por el Ayuntamiento, Janet Sanz, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 25 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Instan al alcalde a escoger entre Ayuso y Almeida o la sociedad civil

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú, Janet Sanz, ha reclamado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que anule la salida del Tour de Francia desde la capital catalana en 2026 para evitar "blanquear la imagen de Israel", al hilo de las protestas en la llegada de La Vuelta en Madrid este fin de semana.

"Nos preocupa que Barcelona acoja a un equipo que promociona el Estado genocida de Israel en la salida del Tour de Francia", ha señalado en rueda de prensa este lunes, donde ha lamentado que la iniciativa era una buena noticia para la ciudad.

De este modo, la líder de los Comuns en Barcelona ha pedido que se pongan en valor las protestas de la sociedad civil durante La Vuelta para denunciar el "genocidio del pueblo palestino" y que la ciudad lidere un acuerdo para pedirle al Tour la expulsión del equipo Israel-Premier Tech.

"No podemos permitir que desde el Hospital de Sant Pau salga un equipo que blanquea y que representa un Estado que está bombardeando hospitales", ha señalado Sanz, instando a Collboni a escoger entre el bando de los líderes populares Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida o de la ciudadanía.

COMISIONES

En un comunicado, la formación ha explicado las iniciativas que llevará a las comisiones de septiembre, donde ha destacado la solicitud para cerrar los Jardins de la Mediterrània en horario nocturno y desplegar un plan de choque para abordar el sinhogarismo.

Los Comunes también presentarán una proposición para incrementar en 180 viviendas al año la aportación que hace el consistorio a la mesa de emergencias, incrementando la compra de propiedades por tanteo y retracto, y pedirán la comparecencia del comisionado de Gestión del Turismo José Antonio Donaire ya que, a su juicio, su nombramiento contradice la postura municipal de ampliar el Aeropuerto del Prat.