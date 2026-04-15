El bebé maltratado presuntamente por sus padres sale del hospital con una familia de acogida

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El bebé de 6 semanas presuntamente maltratado por sus padres ha recibido el alta este miércoles del hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde permanecía ingresado, para estar con una familia de acogida, según confirman fuentes hospitalarias y ha avanzado 'El Periódico'.

El pequeño ingresó en la UCI en marzo después de haber sido maltratado y abusado sexualmente, supuestamente por sus padres, y finalmente ha recibido el alta este miércoles, aunque la consellera de Salud, Olga Pané, afirmó que "muy probablemente" tendría secuelas.

Los padres ingresaron en prisión provisional el 20 de marzo acusados de presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo; por otro lado, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) asumió la tutela del menor.