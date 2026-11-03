El BEI y Cellnex firman un préstamo de 375 millones para desplegar infraestructuras digitales en EU

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Cellnex han formalizado un préstamo de 375 millones de euros para impulsar el desarrollo de infraestructuras 5G y la transición digital en España, Francia, Italia y Portugal, informan en un comunicado conjunto este martes.

A través de este préstamo, la compañía de torres de comunicaciones movilizará una inversión total de 770 millones para mejorar y expandir la cobertura y capacidad de la infraestructura de las redes móviles de muy alta capacidad en dichos países, y hacer frente por un lado a la demanda "elevada" en las zonas de mayor tráfico y por otro acelerar la transición digital en zonas urbanas y rurales.

El proyecto incluye la construcción de nueva infraestructura como torres de telecomunicaciones móviles y emplazamientos urbanos, mejoras de las infraestructuras ya existentes para que sean de uso compartido por múltiples operadores y el despliegue del 5G, además de sistemas de antenas distribuidos para incrementar la capacidad de los emplazamientos y la modernización de la red de televisión digital terrestre en España.

Ambas entidades han explicado que el proyecto es un ejemplo de un modelo de negocio de acceso abierto que fomenta "emplazamientos compartidos" por múltiples operadores, lo que reduce el número total de torres necesarias sin reducir la capacidad y la cobertura de las redes ni la calidad de los servicios.

Es la tercera operación firmada entre BEI y Cellnex para impulsar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones móvil en Europa, y alrededor de la mitad de las nuevas torres se instalarán en "regiones de cohesión", contribuyendo a mitigar la brecha digital y a generar beneficios socioeconómicos en las zonas de actuación, han defendido ambas entidades.