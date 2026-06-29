Belén Sánchez, nueva directora territorial Norte de Banco Sabadell

La directora territorial Norte de Banco Sabadell, Belén Sánchez - BANCO SABADELL

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha nombrado a Belén Sánchez como nueva directora territorial Norte, que engloba a País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón, informa en un comunicado este lunes.

Hasta el momento, Sánchez era directora general adjunta de Banca Corporativa & EMEA de Banco Sabadell y, previamente, en 2021, fue directora de la territorial Centro de Banco Sabadell.

Es licenciada en Economía y cuenta con un MBA Executive en Icade, y sustituye en el cargo a Iñaki Navarro, que ha dirigido la Territorial Norte durante 3 años.

La directiva ha asegurado que la Territorial Norte tiene "un enorme potencial, especialmente en el mundo de la empresa", ya que cuenta con un tejido empresarial que ha dicho que es de primer nivel.

La Territorial Norte movilizó durante el pasado ejercicio 2025 más de 6.800 millones de euros en financiación para familias y empresas a través de una red de 92 oficinas y más de 570 profesionales.