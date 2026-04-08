Bendición de rosas y una chocolatada en la Generalitat, entre los actos de la Diada de Sant Jordi

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, y la directora general de Difusión, Bet Valls, presentan los actos de la Diada de Sant Jordi de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los actos para la Diada de Sant Jordi 2026 incluirán un acto institucional en el Palau de la Generalitat que constará de una misa de Sant Jordi presidida por el abad de Montserrat, Manel Gasch; la bendición de rosas de entidades de iniciativa social, y una chocolatada en el Pati dels Tarongers del Palau.

Lo han explicado la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y la directora general de Difusión, Bet Valls, en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat para presentar los actos de la Diada de Sant Jordi de este año.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, iniciará los actos con una declaración institucional a las 8 de la mañana y, posteriormente, asistirá a la misa y a la chocolatada, que se recupera este año tras haberse tenido que suspender el año pasado por el luto por la muerte del Papa.

Illa también recibirá en Palau a los Gegants de Sant Jordi, a las Pubilles y Hereus de Catalunya 2025 y a los miebros de la Junta del Foment de les Tradicions Catalanes, entre otros, y entregará una rosa y un libro a una usuaria de la entidad Amics de la Gent Gran.

EL DRAGÓN DEVORA LIBROS, NO PERSONAS

La campaña de este año incluye el lema 'Sant Jordi ens fa millors' y, a partir de este concepto, construye un relato que pone el valor del poder transformador de la lectura y de la cultura.

La propuesta reinterpreta la leyenda tradicional con una mirada contemporánea: el dragón "deja de ser una figura amenazadora para convertirse en devorador de libres que expulsa amor".

La consellera ha celebrado la "expresión cultural" que supone la Diada de Sant Jordi y ha explicado que el día 14 de abril el Govern anunciará las personas y entidades que recibirán la Creu de Sant Jordi.

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