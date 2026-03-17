Bendodo (PP) pide a Sánchez abordar la financiación local: "Es más independentista que municipalista"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, durante un acto del PP sobre financiación local, en el espacio Talent Garden de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, ha urgido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abordar la financiación local en paralelo a la financiación autonómica, y ha asegurado: "Es más independentista que municipalista".

Lo ha dicho en un acto en Barcelona junto al presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y al líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, antes de un debate sobre financiación con el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y los alcaldes José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Natalia Chueca (Zaragoza), Xavier Garcia Albiol (Badalona), María José García Pelayo (Jerez), Isaac Claver (Monzón) y José María Bellido (Córdoba).

"No queremos ser más que nadie, pero no vamos a aceptar que los alcaldes sean menos. Se va a abordar un debate sobre financiación autonómica, queremos que también se abra el debate de la financiación local, que es la que soporta el día a día", ha sostenido Bendodo.

EL IMPEDIMENTO "ES POLÍTICO"

El vicesecretario popular ha afirmado que los alcaldes de su partido expresan "hartazgo, cansancio e indignación por el desprecio de Sánchez al municipalismo" y reclaman una financiación que sea justa para todos.

"La reforma de la financiación no tiene ningún impedimento técnico. El único impedimento es político, el impedimento se llama Pedro Sánchez. En la mayoría de gobiernos locales gobierna el PP y el Gobierno castiga a esos ciudadanos porque gobierna el PP", ha agregado.

Bendodo ha criticado que el Gobierno no reduzca aparatos administrativos y ha instado a los alcaldes del PP a pedir explicaciones por la reducción de financiación local para "invertir en defensa".

"ILLA DEBE TOMAR NOTA"

Por otro lado, ha subrayado la falta de apoyos parlamentarios tanto de Sánchez como del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para aprobar los Presupuestos, y ha apuntado que "Illa debe tomar nota del resultado de las elecciones" en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En este sentido, ha dicho que a quien mejor le ha ido en las elecciones autonómicas es a quien no era tan cercano a Sánchez, en referencia al candidato en Castilla y León, y ha dicho que Illa tendría que mirárselo bien, en sus palabras, porque "Sánchez es un agente tóxico".

Ha criticado que Illa "perpetua el infierno fiscal en Catalunya" y ha acusado al presidente de la Generalitat de hacerse cada vez más 'sanchista'.

"Estamos haciendo las cosas bien en la dirección nacional. Son tiempos importantes, nos sentimos orgullosos de las victorias recientes en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los ciudadanos han hablado alto y claro, no podemos bajar las expectativas", ha añadido.

REYES Y SIRERA

Por su parte, el presidente provincial en Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha afirmado que desde que gobierna Sánchez los ayuntamientos tienen "más burocracia, más costes y más obligaciones" pero no más recursos y ha exigido una financiación justa.

Reyes ha criticado la cantidad de ministros y de consellers catalanes que, a su juicio, tienen el Gobierno central y el de la Generalitat, y ha asegurado que "pronto va a haber el cambio que necesita España, un cambio que se llama Alberto Núñez Feijóo".

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, ha acusado al alcalde de la capital catalana de "solo trabajar para él y para su partido" y de no molestar ni a Illa ni a Sánchez con los problemas de la ciudad.

"No actúa como alcalde de Barcelona, es el gestor de los intereses del 'sanchismo' en Barcelona", ha pedido también una financiación justa para los municipios para hacer frente a los servicios públicos, y ha puesto como ejemplo a seguir a los gobiernos de Madrid, Badalona y Castelldefels.