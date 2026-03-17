Almeida asegura que Sánchez ha dicho "sí a la guerra y un no a los ayuntamientos"

(I-D) El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el alcalde de Monzón, Isaac Claver, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chue - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya transformado su 'no a la guerra' en un "sí a la guerra y un no a los ayuntamientos", en referencia a la transferencia del Ejecutivo de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa.

Lo ha dicho en un debate celebrado por el PP este martes en Barcelona, que ha reunido a los alcaldes de Zaragoza, Natalia Chueca; de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol; de Jerez, María José García Pelayo; de Córdoba, José María Bellido, y de Monzón (Huesca), Isaac Claver, en un debate moderado por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

En la presentación, Bravo ha recordado que el PP tiene 3.300 alcaldes y 20.000 concejales: "Sois la primera puerta a la que llama cualquier ciudadano", ha dicho, tras precisar que cuando se habla de un nuevo sistema financiación local no solo se habla de dinero, sino también de seguridad, limpieza, espacios público o infraestructuras.

Almeida ha reivindicado al PP como el partido municipalista por excelencia de España y ha sostenido que hasta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no sea presidente del Gobierno no habrá "el marco normativo para que la administración más cercana al ciudadano pueda prestar" los servicios que necesita la ciudadanía.

En este sentido, ha lamentado la falta de cobertura por parte del Gobierno en muchos ámbitos que pese a no ser de competencia municipal sí que son de su "incumbencia", por lo que ha reclamado introducir mecanismos de mejora a una ley de financiación que ve desfasada de la realidad social de los municipios.

ALBIOL (BADALONA)

Por su parte, el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha insistido en la necesidad de reformar la ley de financiación local para que deje de "estrangular a los ayuntamientos", que cada vez les toca asumir más responsabilidades de las que le son propias.

Ha recordado que los consistorios son la "primera puerta a la que llaman los vecinos" y, por tanto, a los que se les exige el cumplimiento de los servicios públicos, limitados por una cláusula de garantía financiera que limita su capacidad de acción.

"Nuestra reclamación al Gobierno es que de una vez por todas asuma esa responsabilidad, dé confianza a los ayuntamientos y nos dé aquello que gestionamos y que somos los mejores en gestionar, por proximidad y eficiencia", ha sostenido.

CLAVER (MONZÓN)

El presidente de la diputación de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha puesto en valor la labor de las diputaciones: "Somos el ayuntamiento de ayuntamientos para prestar servicio a pequeños municipios", ha dicho, tras defender el papel cohesionador de estos organismos supramunicipales, criticados, ha dicho, desde la ignorancia.

"En la España rural más de 80% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y queremos que esté viva, no hablar de la España vacía, sino de darle oportunidades, y para eso hay que hablar de financiación, vivienda o incentivos a los autonómos", ha dicho el alcalde.

Considera que uno de los grandes retos es aplicar un mecanismo rural de garantía que garantice una visión transversal en todas las políticas públicas y ha asegurado que el PP "tiene el proyecto que la España rural necesita, sin victimismos porque tratar a todos por igual es la mayor desigualdad que existe".

CHUECA (ZARAGOZA)

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que "Sánchez solo se acuerda de los municipios cuando tiene que recaudar nuevos impuestos" y se ha referido también a la inversión anunciada en Defensa.

"Hoy nos enteramos de los 1.300 millones para defensa a costa de los ayuntamientos. Como presidente del Gobierno de España no nos ha escuchado nunca", ha criticado, tras reclamar una financiacion integral o impuestos que ayuden a financiar los servicios municipales.

Ha puesto de ejemplo la tasa de gestión de los residuos que ha permitido recaudar en Zaragoza 13 millones de euros, pero ha criticado la tasa de basuras impulsada por el Gobierno sin que hayan participado los municipios: "Nos han utilizado como meros recaudadores de una tasa que ni siquiera gestionamos, sin garantía de que revierta en las ciudades".

BELLIDO (CÓRDOBA)

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido la necesidad de desplegar una "financiación justa" para los municipios que, actualmente, no considera ni buena para los ayuntamientos ni mucho menos para los ciudadanos.

Respecto a la vivienda, ha reclamado abordarla como la "necesidad social clara" que es, aclarando la cuestión competencial, permitiendo utilizar los remanentes de tesorería de los ayuntamientos para construir y lanzar bonificaciones para motivar las promociones privadas.

"Hay que ser valientes y trabajar juntos", ha afirmado Bellido, que ha afirmado que en estos momentos la administración local es la única que está aportando superávit a las cuentas españolas por su capacidad de gestión y de abordar los problemas.

PELAYO (JEREZ)

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, ha asegurado que la celebración de la jornada de este martes demuestra que el municipalismo es importante para el PP: "Los ayuntamientos no somos el problema de España, somos parte de la solución de los problemas que tiene"

Ha valorado que en la FEMP, donde están representados PP, PSOE, Junts, ERC, Sumar-Podemos-IU, ha creado una capilaridad para lograr el consenso de todas las fuerzas políticas, mientras que ha acusado al Ministerio de Hacienda de convocar la Comisión de Administración local para la semana que viene "únicamente para evitar que prospere la denuncia que la FEMP presentó ante la Audiencia Nacional" por la falta de reuniones.

"La orden del día es una tomadura de pelo, subvenciones al desarrollo digital, cuando hay algunos ayuntamiento que no tienen que wifi, y ámbitos de colaboración de policías locales en municipios que son vecinos", ha dicho la alcaldesa.