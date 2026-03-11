Berzal (Unauto) advierte de que la ley del taxi carece de "rigor jurídico" pero se abre al diálogo

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, y la diputada del PP en el Parlament Ángeles Esteller en el Parlament tras votarse que siga la tramitación de la ley del taxi tras caer la enmienda a la totalidad de Vox. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha advertido este miércoles de que la ley del taxi carece de "rigor jurídico" y asegura que se destruirán hasta 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera el sector de las VTC, aunque se ha mostrado optimista y confía en que se apueste por un diálogo permanente.

En declaraciones a la prensa frente al Parlament después de que el pleno haya aprobado seguir la tramitación de la ley del taxi, tras haberse rechazado la enmienda a la totalidad de Vox, ha afirmado que de aprobarse la norma sería un retroceso para los usuarios y daría "mala imagen" de Barcelona.

"Esto es una proposición de ley al dictado de una parte del sector del taxi, no de todo el taxi, que perjudicaría incluso a una parte muy mayoritaria del sector del taxi", ha señalado, por lo que cree que el trámite de esta ley debe ser dilatado y se ha mostrado abierto al diálogo con el sector del taxi y los diferentes grupos parlamentarios, a los que dice incentivarán a presentar enmiendas.

"Hay partido por decirlo en estos términos y vamos a seguir trabajando con la mano tendida pero con rigor", ha añadido, aunque ha advertido que si la ley se aprueba llevarían el texto a la justicia.

CONDUCTORES DE VTC

Marta, una conductora de VTC, ha lamentado que esta ley podría hacerle perder su trabajo y ha pedido pensar en los ciudadanos por tal de que tanto taxis como VTC puedan seguir ofreciendo sus servicios.

Vanesa, conductora de VTC de 51 años, también ha expresado su preocupación por la continuidad de su puesto de trabajo y otro conductor, Jaime Romero, ha pedido que se piense en que "detrás de los conductores hay más familias".