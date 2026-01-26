Betevé estrenará este martes la serie-documental sobre servicios sociales 'Barcelona Social'

Grabación de 'Barcelona Social' - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Betevé estrenará este martes a las 21.30 el primer capítulo de la serie-documental 'Barcelona Social', coproducida por el Ayuntamiento de Barcelona y Benecé, con la participación de Betevé.

La televisión pública emitirá este martes el capítulo dedicado a la teleasistencia, en una serie que acompaña a personas en situaciones de "dificultad vital, económica y familiar" y muestra el funcionamiento de los Servicios Sociales de la ciudad, informa este lunes el consistorio en un comunicado.

Cada capítulo, de 45 minutos, presenta "un mosaico de historias" y se centra en las relaciones que se crean entra trabajadores y usuarios de los Servicios Sociales, así como el uso de la tecnología y la innovación en este ámbito.

La primera temporada de esta serie-documental tendrá 4 capítulos, dedicados a la teleasistencia, la alimentación, las urgencias y emergencias, y la atención a la infancia.

Habrá una segunda temporada con otros 4 capítulos, que se emitirá "más adelante", y que abordarán el trabajo de los Centros de Servicios Sociales, la atención a las personas en situación de sinhogarismo, la violencia machista, y el abordahe de la inmigración, la protección internacional y el refugio.