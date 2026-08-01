Las bibliotecas catalanas suman 500.000 visitantes en un año, con más de 23 millones en 2025

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BARCELONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) ha registrado más de 23 millones de visitas en 2025, sumando unas 500.000 respecto al año anterior, y ha realizado 15 millones de préstamos y casi 100.000 actividades.

Así lo muestra el balance de 2025, según explica el Govern en un comunicado este sábado, que también destaca que el año pasado se incorporaron 7 nuevos equipamientos en el conjunto de Catalunya, llegando aun total de 456.

El principal motivo de las visitas a las bibliotecas ha sido el servicio de préstamo, de los cuales 13,2 millones han sido de libros, un 51,7% en catalán, un 45,7% en castellano y el restante, un 2,6%, en otros idiomas.

La Biblio Digital se ha sumado al crecimiento generalizado del SLPC, superando los 1,5 millones de usuarios al sumar 50.407 durante el 2025, un 10,2% más respecto al año anterior, y superando los 1,7 millones de préstamos.

Respecto a la valoración del servicio, según las encuestas realizadas en enero y julio de 2025, los usuarios de las bibliotecas públicas y bibliobuses han valorado con una media de un 9,1 y un 8,9, respectivamente, el servicio y la atención recibida.