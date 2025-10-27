La 4 Bienal Ciudad y Ciencia 2025 de Barcelona y Madrid programará 130 actividades sobre cuántica

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha explicado este lunes que la 4 Bienal Ciudad y Ciencia 2025, que se celebrará en Barcelona y Madrid del 18 al 23 de noviembre, programará con 130 actividades sobre física cuántica.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco; los comisarios de la Bienal, Alba Cervera y Toni Pou; y los responsables de la programación en Madrid, Elisa Garrido y Carlos Sabín.

Valls ha afirmado que el congreso científico también llegará a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México, y que tendrá a Barcelona como ciudad invitada, por lo que se acogerá "por primera vez" propuestas científicas.

VALLS Y ROCCO

En su intervención, Valls ha remarcado la importancia de la colaboración entre Madrid y Barcelona para fortalecer el ecosistema científico de ambas ciudades, además de reforzar el papel de Barcelona como "una de las grandes capitales de la ciencia en Europa".

Ha subrayado que el objetivo principal de la Bienal es la divulgación de la ciencia, que en el caso de este año será sobre la cuántica, en un momento, ha dicho, en el que defiende que es importante explicar a la ciudadanía "la importancia de la ciencia".

Por su parte, Rocco ha apuntado que el mayor proyecto de temporada del Círculo de Bellas Artes de Madrid es una colaboración con Barcelona y ha señalado que la "ciencia es cultura y la cultura no está completa si no cuenta con la dimensión científica".

"Lo cuántico es un tema fundamental para encontrar esta conexión entre los dos campos. Además nuestro edificio cumple 100 años, los mismos que tiene la física cuántica, y eso es una señal que deben seguir cooperando al menos un siglo más", ha añadido.

CERVERA Y POU

Cervera ha subrayado que la cuántica no es abstracta: "Realmente nos rodea y la gente no es consciente porque nos ha permitido tener la revolución tecnológica que tenemos hoy en día, como tener placas fotovoltaicas. Es importante ver la ciencia desde el prisma de la aplicación y de la curiosidad para entender cómo funciona el mundo".

Finalmente, Pou ha recordado que la Bienal se divide en 4 ejes temáticos, incidiendo en que la física cuántica, pese a tener un centenario de antigüedad, "sigue siendo una teoría muy joven y faltan muchas cosas por saber, se está haciendo mucha investigación y cada vez se va expandiendo más la frontera sobre ella".

LA BIENAL

La presentación del programa ha detallado que entre los participantes habrá científicos reputados a nivel internacional como Ignacio Cirac, Carlo Rovelli, Alexandra Olaya-Castro, José Ignacio Latorre o Chris Ferrie.

Además, la iniciativa entregará la octava edición del Premi Nat del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a Philip Ball, un galardón que reconoce personas que "aportan una nueva mirada a la divulgación de la ciencia".