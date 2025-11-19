El Big Bang del Temporada Alta acogerá un homenaje a Yukio Mishima y el nuevo show de Miet Warlop

GIRONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Big Bang del Temporada Alta de Girona acogerá el estreno absoluto del homenaje de Angélica Liddell al escritor y dramaturgo japonés Yukio Mishima, 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir', y el estreno español del nuevo espectáculo de la belga Miet Warlop, 'Inhale Delirium Exhale', entre otros.
El festival, que se celebrará del 20 al 23 de noviembre, reunirá a un centenar de profesionales internacionales de las artes escénicas en Girona, con un total de 10 artistas y compañías reconocidas internacionalmente junto a propuestas emergentes, informa en un comunicado de este miércoles.
El Big Bang aspira a consolidar su modelo como "plataforma de proyección internacional de la creación escénica catalana e iberoamericana", poniendo en contacto a programadores y artistas, y presentando nuevos proyectos para facilitar la coproducción o programación avanzada.
La programación incluye artistas "reconocidos internacionalmente" como Agrupación Señor Serrano ('Historia de Amor') y Roser López Espinosa ('Cèl·lula #6: Faula') y otros emergentes, como Lorena Nogal ('PICASSa') y Oriol Pla y Pau Matas ('Gola').
Además, también contará con artistas internacionales como Marina Otero ('AYOUB'), Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico ('Imprenteros') o Patrice Chéreau ('Dans la solitude des champs de coton').