El Black Music Festival celebra 20 años con Zaz, Cory Wong, Zoo, Morgan, PBUG y Gisele Jackson

GIRONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Black Music Festival de Girona celebrará su 20 edición del 4 al 27 de marzo con una programación de artistas internacionales como Zaz, Cory Wong, Gisele Jackson con The Shu Shu's Trio, PBUG, además del grupo valenciano Zoo y los madrileños Morgan, ha informado la organización en un comunicado este martes.

La edición de este año, que recupera su formato y fechas originales tras dos ediciones marcadas por la pandemia, contará también con artistas locales como Xarim Aresté, Queralt Lahoz y Joana Serrat, y artistas de blues y soul como A Contra Blues, The Secret Investment & Company, La Soul Machine y Last Livin' Souls.

La programación acoge una noche centrada en el talento de raíz africana con conciertos de Moonlight Benjamin y Laye Kouyaté, y jornadas de reggae y soundsystems en los parques y espacios abiertos de Girona con Dapatch, The Cabrians, F.E.M & The F.A.M. y Rise Up Sound.

El festival ha programado una discoteca silenciosa itinerante en el Barri Vell de la ciudad, una jornada familiar, y otras acciones destacadas en el marco del 20 aniversario, como dos exposiciones y una actividad lúdica para descubrir y aprender sobre las músicas de raíz afroamericana.

El Black Music Festival se celebrará en espacios escénicos de Girona como el Auditori, el Espai Marfà, el Parc del Migdia, el Parc Central y la plaza de la Assumpció, entre otros, y también en escenarios de otras ciudades como Salt y Fornells de la Selva en Girona, Reus (Tarragona), Viladecans (Barcelona) o Barcelona.