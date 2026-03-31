Blackstone lanza una colocación acelerada del 3,6% de Cirsa, valorado en 82,94 millones

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

LHMC Midco, entidad propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha anunciado el lanzamiento de una colocación acelerada de 6,09 millones de acciones de Cirsa, representativas de aproximadamente el 3,6% de su capital social, que puede alcanzar el 4,2% si hay sobredemanda.

Según ha informado la compañía catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la operación se dirige exclusivamente a inversores cualificados y cuenta con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras.

Cirsa ha cerrado este martes a un precio de 13,62 euros por acción, un 0,52% más que este lunes, por lo que la colocación está valorada en 82,94 millones en caso de ser el 3,6% y de 95,34 millones, en caso de ser el 4,2%.

La colocación se llevará a cabo de conformidad con un acuerdo de colocación celebrado entre el vendedor y las entidades coordinadoras globales, y en este sentido, LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobre-adjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales.

Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de transacción.

En caso de ejecutarse íntegramente esta opción, el paquete total de acciones vendidas ascendería a 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa.

BLACKSTONE MANTIENE EL CONTROL

Actualmente, Blackstone posee el 78,4% del capital de Cirsa y, tras la finalización de la operación, prevista para el próximo 7 de abril, LHMC Midco continuará siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa --aproximadamente el 74,2% de su capital social-- si se ejerce la opción de sobreadjudicación.

En caso de no ejercerse, será titular de 125,6 millones de acciones, representativas de aproximadamente un 74,8% de su capital social.

En relación con la colocación, el vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días, sujeto a las excepciones habituales o a la renuncia por parte de las entidades coordinadoras globales.

Cirsa no es parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de la operación.