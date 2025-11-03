Blanes (Girona) afirma que desconocía presuntos malos tratos en un centro de educación especial

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Blanes (Girona), Jordi Hernández, ha afirmado este lunes que el ayuntamiento no era "conocedor" de los presuntos malos tratos a menores del centro de educación especial CEE Ventijol de la localidad, por el que la Conselleria de Educación ha abierto un expediente informativo.

"Siempre hemos estado y estaremos al lado de las familias de los alumnos apoyándoles en lo que haga falta", ha dicho el primer edil según se recoge en un comunicado del consistorio, donde ha añadido que se ha puesto en contacto con la dirección de los Servicios Territoriales de Educación en Girona para informarse sobre la cuestión.

Educación ha destinado un inspector extra para esclarecer el caso, ya que en la primera inspección recogió versiones contradictorias sobre los hechos --aún no se ha podido demostrar ninguna de las conductas denunciadas-- y, según ha podido saber Europa Press, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) protege a los alertadores de la denuncia.