La BNEW 2026 incorpora los sectores de Gaming, AI, Energy, Agrofood y Science en su VII edición

Archivo - Barcelona New Economy Week (BNEW) 2025 - CZFB - Archivo

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona New Economy Week (BNEW) 2026, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su VII edición del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona añadiendo 5 nuevas verticales: Gaming, AI, Energy, Agrofood y Science, que se suman a los sectores de Talent, Aviation & Space y Health.

Mantendrá su formato híbrido y potenciará la asistencia presencial con diversos espacios de networking, así como un programa de más de 30 "actividades experienciales" para conectar con estos ocho sectores de la nueva economía, informa el CZFB en un comunicado este lunes.

De esta forma, incorpora nuevas temáticas como el impacto de la IA en el empleo, la ciencia interdisciplinar, la revolución de los nuevos materiales y la nanotecnología, los descubrimientos más relevantes de los últimos años en el ámbito de la astronomía y el espacio y la transición energética, entre otras.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha afirmado que desde sus orígenes BNEW ha sido "un evento vivo, cambiante y resiliente, como lo es la nueva economía", y ha considerado que los nuevos verticales son clave en el panorama económico mundial.

BNEW prevé reunir a cerca de 270 speakers a nivel estatal e internacional, distribuidos en más de 50 paneles, debates y sesiones, que se llevarán a cabo en 3 platós de televisión.