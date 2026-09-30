La BNEW 2026 prevé unos 12.000 asistentes en una edición que incorpora 5 nuevas verticales

El presidente ejecutivo del CZFB y presidente de BNEW, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, en rueda de prensa para presentar BNEW 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La séptima Barcelona New Economy Week (BNEW 2026), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), prevé unos 12.000 asistentes en una edición marcada por la incorporación de 5 nuevas verticales: Gaming, AI, Energy, Agrofood y Science, que se suman a los sectores de Talent, Aviation & Space y Health.

Lo han explicado el presidente ejecutivo del CZFB y presidente de BNEW, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, en rueda de prensa este miércoles para presentar la feria de este año, que bajo el lema 'Conectando sectores para dinamizar la nueva economía' se celebrará del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona.

La BNEW reunirá a unos 270 speakers a nivel estatal e internacional, distribuidos en más de 50 paneles, debates y sesiones, que se llevarán a cabo en 3 platós de televisión.

AUMENTA LA PRESENCIALIDAD

Navarro ha explicado que, aunque ha aumentado la presencialidad desde las primeras ediciones, se ha mantenido la plataforma digital para que el evento "sea global" y ha señalado que también ha crecido muy claramente la parte experiencial.

En este sentido, la feria prevé más de 50 actividades experienciales: "Vamos a pasar de ver la innovación a formar parte de ella", ha destacado Sorigué.

Además, esta edición premiará a las mejores startups de los ocho sectores ya nombrados durante una ceremonia en el marco del congreso, en unos galardones donde se han presentado más de 100 proyectos.

LAS NUEVAS VERTICALES

Respecto a las nuevas verticales, Navarro ha asegurado que esta feria propicia "la conexión entre distintos mundos que no se conocían", y ha señalado la importancia de que esos se entrelacen.

La IA ocupará un día entero del salón, ya que según el presidente esta "tiene que ver con absolutamente todo", mientras que el sector de los videojuegos será otro de los protagonistas.

Sorigué ha explicado que esta industria genera más de 2.200 millones de euros en España y cuenta con alrededor de 23 millones de jugadores: "los jugadores son compradores, los compradores son profesionales y los compradores también son ciudadanos, es decir, nos importa lo que hacen".

También ha destacado el Agrofood como uno de los sectores estratégicos de la edición de este año: "Hablamos de un sector que alimenta la economía, generando más de 135 millones de euros de valor añadido, alrededor del 9% del nivel español y que da empleo a más de 2,6 millones de personas".

BNEW 2027

Preguntada por la edición de 2027, Sorigué ha explicado que "va a brillar más que nunca", ya que según ella es la puesta en escena de todo un distrito que ya estará construido y en plena efervescencia, por lo que ha apuntado a la posibilidad de que el salón dure más de tres días.

Navarro ha dicho que este será "un gran espacio urbano de primerísima calidad" para que pasen cosas a nivel ciudadano, cultural y social, y que el BNEW estará impregnado de todo ello.