El BNEW premiará a las mejores 'startups' de 8 sectores en su sexta edición

Archivo - Imagen de la Barcelona New Economy Week (BNEW). - CZFB - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW) 2026, que se celebrará del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona, en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), premiará a las mejores 'startups' de los sectores de aviación y espacio, agroalimentación, 'gaming', talento, ciencia, salud, IA y energía.

Las empresas interesadas en participar en el BNEW Startup Innovation Hub podrán presentar su candidatura hasta el próximo lunes, y aquellas que sean seleccionadas como finalistas acudirán al congreso para presentar su proyecto ante inversores, clientes y potenciales socios, informa el CZFB en un comunicado este martes.

Además, un jurado especializado analizará los proyectos y seleccionará los premiados, que serán reconocidos con el Premio a la Mejor 'Startup' BNEW 2026 durante una ceremonia en el marco del congreso.

Además de estos premios, la sexta edición del BNEW también contará con más de 50 sesiones de debate y 270 ponentes, además de más de 40 actividades para dar a conocer los últimos avances en industrias líderes de Barcelona.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha explicado que el BNEW tiene el objetivo de premiar el talento, la innovación y el emprendimiento desde su primera edición, y ha valorado que desde la entidad quieren continuar contribuyendo a hacer que ideas se desarrollen hasta tener un "impacto real" en las empresas y el día a día.