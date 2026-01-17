Bob Pop se compromete a visitar "mil puertas" una a una si gana las primarias de BComú

Bob Pop ha presentado su candidatura a las primarias de BComú este sábado. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha explicado este sábado que quiere ser candidato de BComú a las municipales de 2027 y que se compromete a visitar "mil puertas" de Barcelona una a una si gana las primarias del partido para escuchar a la gente que, en sus palabras, nunca se la ha escuchado y le digan lo que necesita si es alcalde.

Lo ha dicho en un acto en el Centre Cívic Barceloneta, en el que ha afirmado que se está dando la sensación de que está solo en el proceso, pero ha recordado que estuvo desde el principio en los mítines de Ada Colau y que trabaja con él gente "muy buena que ha estado y está en sitios de responsabilidad del partido y gente que conoce el partido, la ciudad y los barrios".

Las personas que lo han acompañado han sido el exdiputado y asesor de los Comuns en el Parlament, Enric Bárcena, y el exconcejal de distrito del Ayuntamiento de Barcelona, David Pequeño; mientras que entre el público ha asistido la hija del exministro socialista Ernest Lluch, Rosa Lluch, además de vecinos que se han acercado a conocer sus propuestas.

Pop ha subrayado que para ser alcalde debe saber qué necesitan los ciudadanos y ha pedido el voto a su candidatura porque quiere tener la posibilidad de hacer un gobierno "con la gente".

Ha añadido que uno de los motivos por los cuales se postula como alcaldable es porque cree que es un momento en el que se deben hacer cosas y ser audaces y que la izquierda "no puede replegarse ahora frente a la ultraderecha".

PERSONAJE PÚBLICO

"Yo tengo una voz privilegiada porque soy una figura pública y quiero dar mi voz a un proyecto muy interesante para abrir posibilidades de vivir, ser y cambiar las cosas. Quizá si alguien que no soy yo se hubiera presentado a las primarias no le hubieran hecho caso", ha sostenido.

Ha incidido en que, pese a que haga coñas, textualmente, se lo toma muy en serio y ha insistido en la importancia de la audacia: "Es lo único serio e importante que se puede hacer y todo lo demás, el replegarse y esperar a que pase la tormenta de la ultraderecha, es una irresponsabilidad que un día pagaremos".

Asimismo, se ha referido en tono humorístico a la candidatura del actual portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, comparándola con su puesta de largo: "Esto es una mierda comparado con la candidatura oficial. Aquí no hay ministros ni hada madrina", ha dicho sobre su candidatura.

VIVIENDA

Pop ha explicado que su programa es también el de los Comunes, pero ha asegurado que está hablando con "mucha gente" que no es del espacio político para conocer qué puede hacer y qué no como alcalde y, en sus palabras, no hacer promesas que no pueda cumplir.

En este sentido, se ha referido al problema de acceso a la vivienda que vive la capital catalana: "Claro que tenemos que intervenir en el mercado, claro que tenemos que construir más, pero también tenemos que mirar las leyes que tenemos y aprovechar lo que nos dan".

Ha apostado por una política que grave el IBI en pisos vacíos y que el Ayuntamiento debe "poner lo más difícil posible a los especuladores la especulación en términos básicos como la vivienda".

"También me presento como medida de supervivencia porque yo vivo de alquiler y tengo miedo de mi contrato y de quedarme sin casa. Quiero un ayuntamiento para la gente que necesita un ayuntamiento", ha expresado.

CATALÁN

"Quiero que el catalán se pueda hablar en la calle y que sea una herramienta de comunicación y de ocio", ha comentado en referencia a la lengua, ya que en su barrio (el Born) considera que es muy difícil practicarlo porque, según ha dicho, se habla inglés.

Ha añadido que no quiere hacer que las cosas cuesten "más de lo que ya cuestan" y poner las cosas fáciles a todo aquél que quiera mejorar su catalán.