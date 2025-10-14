La bodega Alella inicia una nueva etapa bajo el nombre Art Laietà.

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bodega Alella, con más de tres décadas de trayectoria e impulsada por la familia Pujol-Busquets Guillén, ha iniciado una nueva etapa bajo el nombre Art Laietà, con la voluntad de "poner en valor el arte de hacer vino como oficio y el vínculo profundo con el territorio", informa en un comunicado este martes.

La directora adjunta de la bodega, Mireia Pujol-Busquets, ha explicado que Art Laietà es un homenaje al territorio que ha visto crecer a la empresa y a las generaciones que les preceden: "Los layetanos ya cultivaban viñas en estas tierras hace más de 2.000 años", ha asegurado.

Tras los últimos años marcados por la sequía, la vendimia de 2025 se ha caracterizado por "una primavera generosa en lluvias y un verano seco y saludable han permitido un desarrollo óptimo de la vid y de la uva, con una maduración homogénea y aromas concentrados" que anticipan, textualmente, una añada excepcional.