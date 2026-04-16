Boehringer Ingelheim España nombra a Marian Meeusen nueva directora de medicina e I+D

Archivo - La nueva directora de medicina e I+D de Boehringer Ingelheim España, Marian Meeusen - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim España, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha nombrado a Marian Meeusen nueva directora de medicina e I+D de la compañía, un cargo que asume en sustitución a Martín Plotquin, quien hasta ahora ocupaba la posición y ha pasado a asumir el mismo cargo en la filial de Sudamérica, informa la empresa este jueves en un comunicado.

Meeusen se incorpora así al comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente ante el director general de Boehringer Ingelheim en España, Nicolas Dumoulin; se ha marcado como objetivos colaborar con el ecosistema sanitario español para "agilizar el acceso de los pacientes a la innovación" y fortalecer el papel de la compañía como un referente en innovación.

Recientemente Meeusen ocupó el cargo de Head of Global Medical Affairs Oncology Pipeline en la sede central de la empresa en Alemania, como responsable de la estrategia global del 'pipeline' del área de oncología, y hasta 2022, también ocupó el cargo de directora médica, esta vez de la filial de Bélgica y Luxemburgo.