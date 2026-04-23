Bolaños lamenta la "amnesia colectiva" del PP tras la declaración de Rajoy y Cospedal por la Kitchen

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha lamentado este jueves "el grave problema de amnesia colectiva" del PP tras las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra María Dolores de Cospedal en el juicio sobre la trama Kitchen.

"Esta amnesia colectiva que está sufriendo el PP para lo antiguo y para lo reciente pues es algo que pone de manifiesto su colaboración con la justicia", ha sostenido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Para Bolaños, lo que se está juzgando es, posiblemente, una de las tramas más graves que ha tenido lugar en democracia: "Estamos hablando de hacer una trama organizada con el Estado, poner las herramientas del Estado para tapar delitos que había cometido ese mismo gobierno del PP".

Sobre si cree que Rajoy desconocía cómo funcionaba el Ministerio del Interior, ha asegurado que "resulta muy extraño pensar que no supiera nada" y que el entonces ministro Jorge Fernández Díaz no le explicara nada.

"Resulta muy extraño pensarlo, pero lógicamente pues estamos en sede judicial, se tiene que acreditar judicialmente y eso no será sencillo. De hecho, ni Rajoy ni Cospedal están encausados, no están procesados, no están siendo juzgados. Han comparecido como testigos, pese a que hay testimonios que les señalan", ha añadido.