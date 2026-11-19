Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra han cortado la confluencia de la calle Numància con Berlín, en el barrio de Les Corts de Barcelona, por la presencia de una mochila deportiva sospechosa abandonada en la calle, lo que ha obligado también a desalojar oficinas, han explicado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Caso'.
Se han activado los TEDAX y la unidad canina del cuerpo, así como la Brigada Móvil (Brimo) y patrullas de Seguridad Ciudadana que han desalojado algunos comercios cercanos, tal y como marca el protocolo.
Los efectivos policiales están trabajando para confirmar si la bolsa es peligrosa o no.