Bolt elige Barcelona para desplegar su nuevo modelo de bicicleta eléctrica

Bolt desplegará una flota de hasta 300 bicicletas eléctricas

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de movilidad compartida Bolt ha elegido Barcelona para desplegar hasta 300 bicicletas del nuevo modelo eléctrico de la compañía, convirtiendo la capital catalana en "el primer entorno urbano del mundo en estrenar este nuevo modelo", ha explicado este jueves en un comunicado.

La decisión de Bolt, ha destacado la plataforma, subraya el compromiso a largo plazo con Barcelona, una ciudad "clave" para la compañía y en la que fue uno de los primeros operadores en lanzar un servicio de bicicletas compartidas en 2021, añade.

Las mejoras del modelo incluyen una mayor ligereza del vehículo, así como elementos para mejorar la visibilidad, el control y la estabilidad, como son intermitentes integrados, luz de freno, frenos de tambor o neumáticos de mayor anchura.