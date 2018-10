Bomberos aseguran que el incendio del Puerto de Barcelona no ha provocado riesgos más allá del fuego

Actualizado 31/10/2018 14:09:03 CET

Han colocado barreras para impedir que el agua en contacto con los materiales llegará al entorno

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El incendio en el muelle sur del Puerto de Barcelona ha estado confinado en todo momento y no ha provocado riegos más allá del fuego, sin que haya generado problemas añadidos como nubes tóxicas: "No ha habido más que un incendio", ha asegurado el director del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), Sebastià Massagué.

Ha asegurado en rueda de prensa que el incendio, que no ha provocado heridos, se ha limitado a los cuatro contenedores y no ha afectado a más espacios, por lo que el suceso se ha limitado a un "incidente focalizado", ha dicho junto al jefe de la división de Operaciones de Bombers de Barcelona, Àngel López.

Massagué ha resaltado que han actuado en fase de alerta, que es una fase preventiva que despliega medios por si se tenía que subir a un nivel grave, pero no ha hecho falta: "No podemos hablar de que sea un nivel grave. Se ha quedado en fase preventiva", ha remarcado.

El fuego, que se ha dado por controlado sobre las 11.00 horas, se ha originado a las 8.03 por el impacto de una grúa sobre cuatro contenedores con material corrosivo e inflamable --tanto sólido como líquido--, después de que un barco que transportaba pasajeros y carga rodada haya chocado contra el muelle y haya derribado la grúa, que no estaba operando.

Los bomberos han habilitado barreras tanto en el agua como en los contenedores, para evitar que el agua con la que han apagado el fuego y la de la lluvia mezclada con los materiales contaminara otras zonas, aunque no les consta que los materiales fueran especialmente contaminantes, por lo que han "hecho un procedimiento por si acaso", por lo que descartan vertidos relevantes.

CORRECTAMENTE ALMACENADOS

Ha explicado que los productos estaban almacenados en bidones y de forma correcta --con materiales compatibles que no reaccionen entre ellos al entrar en contacto--, y ha señalado que el material corrosivo era colorante, mientras que los inflamables no eran productos estándar y no los ha detallado.

El incendio ha incluido "pequeñas deflagraciones" al entrar en contacto el material inflamable con las llamas, pero que no se puede hablar de una explosión, según Massagué, que ha destacado que en todo momento ha funcionado correctamente la coordinación con el Puerto de Barcelona, que ha prestado asesoramiento sobre los productos de los contenedores.

Ha afirmado que desconocen si el barco salía o entraba del puerto y ha explicado que, cuando han llegado los Bomberos, el barco ya no estaba en la zona del incendio, que se ha atacado primero desde embarcaciones con cañones de agua y mangueras.

López ha destacado que los contenedores del entorno de los quemados pronto se empezarán a mover, volviendo a la "normalidad de ir retirando los contenedores que no están afectados de la zona", y Massagué ha señalado que el fuego podrá darse oficialmente por extinguido en las próximas horas.

Al lugar se han desplazado 19 dotaciones de los Bomberos de Barcelona y seis del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a dos personas por crisis de ansiedad por el suceso, que ha obligado a desalojar la zona de personas y camiones.