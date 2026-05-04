Bomberos catalanes consiguen 2.271 donaciones de sangre y plasma en una campaña de apoyo al BST

Imagen de bomberos de la campaña - BOMBERS

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de toda Catalunya han conseguido 2.271 donaciones de sangre y plasma en el marco de las 12 campaña 'Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang' de apoyo al Banc de Sang i Teixits (BST).

La campaña ha cerrado marzo y abril con 2.084 donaciones de sangre y 187 de plasma en 28 campañas hechas en toda Catalunya, y aún quedan 3 campañas por hacer durante mayo, informa Bombers de la Generalitat en un comunicado este lunes.

Del grueso de donantes, el 11,7% (267) lo hacían por primera vez, algo que es "muy importante" para asegurar el relevo en la donación y que supera el porcentaje habitual del resto de campañas del BST, que suele ser de un 10% de nuevos donantes.

Un total de 31 parques de bomberos de toda Catalunya se han implicado este año en la iniciativa; y el BST y Bombers amb Cor colaboran desde hace 12 años para conseguir el máximo número de donaciones de sangre en la época de Semana Santa.

Este año la campaña ha contado con la colaboración de los Pompièrs d'Aran --el cuerpo de bomberos de la Val d'Aran-- en la campaña hecha en Vielha (Lleida) y con la implicación nuevos parques de bomberos en el ámbito de Tarragona y Terres de l'Ebre, con la colaboración de los parques de El Vendrell, L'Ametlla de Mar, Ascó, Ulldecona y Mora la Nova, que se han añadido a los de Amposta y Tortosa.